Kürdistan Anti Terör: Erbil’deki patlamada can kaybı olmadı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, Erbil'de bir bombanın patladığı ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Anti Terör’ün açıklamasında, “Erbil'de 60 Metre Caddesindeki yaya köprüsünde bu akşam patlayan bomba herhangi bir can kaybına yol açmadı” denildi.

Patlamanın 18:29’da Beyaz Cami yakınındaki yaya geçidinde yaşandığı kaydedilirken, maddi hasar dışında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.