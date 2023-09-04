Politika

94 DAİŞ’li ailesi Rojava’daki kamptan ayrıldı

Rojava’nın Haseke vilayetinde bulunan Hol Kampı’nda kalan 94 DAİŞ’li ailesi, yapılan anlaşma çerçevesinde kamptan ayrıldı.
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kürdistan Hol Kampı DAİŞli aileler

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Arap aşiretleri arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Hol Kampı’ndan ayrılan 94 DAİŞ’li ailesi Rakka’ya doğru yola çıktı.

DSG son olarak 29 Ağustos’ta kampta kalan 64 çocuk ve 30 kadını vatandaşı oldukları Kırgızistan’a teslim etmişti.

Associated Press’in haberine göre Hol Kampı’nda kalanların sayısı 73 bin dolayına inmiş durumda. Çok sayıda Irak, Suriye ve yabancı ülke vatandaşının kendi ülkelerine döndüğü belirtiliyor.

SOHR ayrıca, geçtiğimiz salı günü Deyr ez-Zor yakınlarındaki El Azba ve El Hariciye kasabalarında Arap aşiretleri üyeleri ile DSG arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerden 3’ünün sivil, 16’sının aşiret milisi, 6’sının da DSG’li olduğu, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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