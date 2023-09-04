Maliye Bakanı: Bağdat’ın gönderdiği 500 milyar dinar maaşlar için yetmez

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, düzenlediği basın toplantısıyla Irak hükümeti tarafından gönderilmesi gereken bütçe ve memur maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, merkezi hükümetle yapılan bütçe ve maaş konulu görüşmelerde mesafe alınmadığını ve merkezi hükümetin yeniden borç mekanizmasına döndüğünü belirtti.

Awat Şeyh Cenab, bu mekanizma kapsamında Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’ne gönderdiği 500 milyar dinarın Kürdistan Bölgesi’nin ihtiyacını karşılamayacağını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin memur maaşları için 940 milyar dinara ihtiyaç oluğunu belirten Bakan Cebab, “Bizim herhangi bir petrol gelirimiz kalmadı. Petrol gelirinin tümü Bağdat’a gönderiliyor. 320 milyar dinar petrol gelirimiz var, o ve Bağdat’ın gönderdiği 500 milyar dinarı toplasak bile memur maaşlarına yetmez” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin haksızlığın ortadan kaldırılması için Irak hükümetiyle görüşmelere devam etmekten yana olduğunu belirten Maliye ve Ekonomi Bakanı, “Bağdat’ın Erbil’e gönderdiği paradan memnun değiliz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti gerçek giderler konusunda dava açmıştı ancak henüz sonuçlanmadı” şeklinde konuştu.

Bakan Cenab, Irak hükümetinin gerçek giderler üzerinden hesap yapmadığını belirterek “Irak’ın diğer 15 vilayetinin hesabını yapıyorlar ancak mali haklar konusunda Kürdistan Bölgesi’ni hesaplamıyorlar” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani de toplantıda yaptığı konuşmada “Irak hükümetinde gördüğümüz şey, aç bırakma siyaseti ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarını siyasi meselelerle karıştırmaktır” ifadelerini kullandı.