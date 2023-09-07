Sağlık

Sağlık Bakanı açıkladı: Kürdistan Bölgesi’nde kaç kolera vakası var?

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi'nde şu ana kadar 117 kolera vakasının doğrulandığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı kolera vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında koleranın bölgede yayıldığını söyledi. 

Vakaların pek çok sorunla bağlantılı olduğunu ifade eden Bakan Berzinci, vakaların artmasını önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dr. Saman Berzinci, kolera vakalarındaki artışın en önemli nedenlerinin kanalizasyon, altyapı ve içme suyu kaynaklarının yetersiz olması olduğunu ifade etti.

Dr. Berzenci, Sağlık Bakanlığı'nın haziran ayından bu yana ishal ve koleraya karşı birçok önlem aldığını ifade etti.

Saman Berzinci, şu ana kadar Süleymaniye ve Erbil'deki sağlık birimlerinin yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da teyit edilen 117 kolera vakası tespit edildiğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv