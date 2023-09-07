Sağlık Bakanı açıkladı: Kürdistan Bölgesi’nde kaç kolera vakası var?

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında koleranın bölgede yayıldığını söyledi.

Vakaların pek çok sorunla bağlantılı olduğunu ifade eden Bakan Berzinci, vakaların artmasını önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dr. Saman Berzinci, kolera vakalarındaki artışın en önemli nedenlerinin kanalizasyon, altyapı ve içme suyu kaynaklarının yetersiz olması olduğunu ifade etti.

Dr. Berzenci, Sağlık Bakanlığı'nın haziran ayından bu yana ishal ve koleraya karşı birçok önlem aldığını ifade etti.

Saman Berzinci, şu ana kadar Süleymaniye ve Erbil'deki sağlık birimlerinin yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da teyit edilen 117 kolera vakası tespit edildiğini söyledi.