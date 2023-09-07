Kerkük Kalesi’ne giden yollar kapatıldı

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, Kerkük’te Kürtlerin yeniden protesto düzenleme ihtimaline karşı kentte büyük bir Irak askeri gücünün konuşlandırıldığını bildirdi.

Kerkük Kalesi’ne giden tüm yolların kapatıldığını belirten muhabirimiz, yolların kapanmasından dolayı ana yollarda yoğunluk yaşandığını ve vatandaşların gidiş gelişlerinde aksaklıklar yaşandığını aktardı.

Öte yandan K24’e konuşan Kerkük Polisi Müdürü Kawa Xerib, polisin güvenliği sağlamaklar görevini yerine getirdiğini belirterek, protestoculara yasalara uyma çağrısında bulundu.

Bugün Kerkük’te güvenlik durumuyla ilgili iki toplantı gerçekleştirildiğini belirten Kawa Xerib, söz konusu toplantılara Irak Genel Kurmay Başkanı Abdulemir Yarallah’ın da katıldığını ifade etti.

Kerkük’te Haşdi Şabi’ye bağlı bir grubun bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte 5 gün boyunca Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatması, vatandaşlara engel çıkararak Kürdistan bayrağı ve sembollerine yönelik hakaretleri üzerine Kerküklü Kürtler gösterilere başlayarak yolun açılması ve yapılan hakaretlerin son bulmasını talep etti.

5 gün boyunca Haşdi Şabi ve destekli grupları koruyan Irak güvenlik güçleri, Kürt göstericilere ateş açarak 4 sivili şehit etmiş, 15 vatandaşı da yaralamıştı.

6 gündür Iraklı güçler Kürt mahallelerinde konuşlanmış durumda ve vatandaşlar mahallerinin askeri merkezlere dönüştürme girişimlerinden oldukça rahatsız.

Bazı Kürt gençlerini protestolara katılma gerekçesiyle gözaltına alan Iraklı güçler, Kürt mahallerinde vatandaşları gidiş gelişlerini engelliyor.