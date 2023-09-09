Erbil ve Nashville resmen kardeş şehir oldu

NASHVILLE (K24)

Başkent Erbil ile ABD’de Küçük Kürdistan diye adlandırılan Tennessee eyaletinin başkenti Nashville resmen kardeş şehir oldu.

Erbil Valisi Omed Xoşnav ve Nashville Belediye Başkanı John Cooper tarafından iki kent arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Nashville’de bugün düzenlenen törende iki kent arasındaki ortak protokol Erbil Valisi Omed Xoşnav ve Nashville Belediye Başkanı John Cooper tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından ikili tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Erbil, Nashville ile Orta Doğu'da kardeş şehir olan ilk kent olarak biliniyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville, kentteki yoğun Kürt nüfusu ve etkinliği nedeniyle “Küçük Kürdistan” diye anılıyor.

25 bin Kürtün yaşadığı kentte Nashville İl Meclisi geçen Temmuz ayında Erbil’i “Kardeş Şehir” ilan eden kararı kabul etmişti.