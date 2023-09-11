Politika

Neçirvan Barzani’den Eylül Devrimi mesajı: Birlik ve beraberlik tek yol

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin yıldönümünde yayımladığı mesajda “Sorun, tehdit ve kargaşaları aşmanın tek yolu birlik ve beraberliktir” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Eylül Devrimi mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin62’nci yıldönümü dolaysıyla bir açıklama yayımladı.

Neçirvan Barzani, “Eylül Devrimi’nin 62’nci yıldönümü vesilesiyle devrimin lideri Büyük Barzani, milleti ve vatanı için canını veren kahraman Peşmergelerin ve devrimin zorlu koşullarında acı çeken tüm direnişçilerin aziz ruhlarına selam olsun” dedi

Eylül Devrimi’ni “tüm Kürdistan devrimlerinin anası” olarak niteleyen Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin milli ve vatansever kimliğin oluşmasındaki rolüne vurgu yaptı.

“Eylül Devrimi’nde Kürdistan halkı mücadele, fedakarlık ve kanıyla bölgenin en eli kanlı rejimini yenilgiye uğrattı” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, Kürdistan halkının Eylül Devrimi ile milli haklarını kabul ettirdiğini ifade etti.

Mesajının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, “Sorun, tehdit ve kargaşaları aşmanın, Kürdistan halkının kazanımlarını ve anayasal haklarını korumanın tek yolu birlik ve beraberliktir” ifadelerini kullandı.

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