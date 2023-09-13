Duhok’ta 3 kolera vakası tespit edildi

DUHOK (K24)

Duhok Sağlık Genel Müdürü Evrasyab Musa, düzenlediği basın toplantısında Duhok vilayetinde 3 kolera vakasının tespit edildiğini doğruladı.

Evrasyab Musa, kolera tespit edilen kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Lokantalar ve pazarların denetlenmesi için komitelerin kurulduğunu belirten Musa, hastalığa sebep olan şeylerin yasaklanacağını ve tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Evrasyab Musa, “Lokantalarda sebzeler yasaklanacak. Salatalık ve domates haricinde sebze servis edilmeyecek. Vatandaşlardan ricamız, pazardan aldıkları iyice yıkadıktan sonra tüketmeleridir” dedi.