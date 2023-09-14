Politika

Başbakan: Kürdistan halkı için olumlu bir sonucun ortaya çıkması konusunda iyimserim

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili “Kürdistan halkı için olumlu bir sonucun ortaya çıkması konusunda iyimserim” dedi.
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kürdistan başbakan Kürdistan halkı ırak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’taki temaslarıla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Irak Bakanlar Kurulunun 17 Eylül’de toplanacağını belirten Başbakan, bugün Bağdat’ta gerçekleştirdikleri görüşmelerde ele aldıkları konuların kurulda ele alınacağını ve karara bağlanacağını ifade etti.

Görüşmelerle ilgili iyimserliğini dile getiren Başbakan, “Kürdistan halkı için olumlu bir sonucun ortaya çıkması konusunda iyimserim” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve mali haklarını koruma konusundaki kararlılıklarına vurgu yapan Başbakan, Bütçe ve mali haklar sorunun çözümü konusunda Bağdat ziyaretinin olumlu sonuçları olacağını dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlık yaptığı heyette; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim yer aldı.

Bağdat’a ulaştıktan sonra X hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Sayın Başbakan ve diğer Iraklı liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere Bağdat’tayım. Amacımız, Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Toplantıda, yasal ve mali sorunların anayasaya göre çözümüne vurgu yaptık” denildi.

Irak hükümetinin daimi istikrar ve sorunlardan uzak bir yol izlediği belirtilen açıklamada, “Bu hükümet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle köklü bir çözüm bulma konusunda ciddidir” ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, yasa ve etkilerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yaşam koşullarına etki etmemesinden emin olmak için çalıştığı vurgulandı.

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