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Süleymaniye’de bir evde patlama: Yarbay yaşamını yitirdi

Süleymaniye'de bir evde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre Peşmerge Bakanlığı’nda görevli ev sahibi yarbay hayatını kaybetti.
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kürdistan Süleymaniye Patlama

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 Süleymaniye muhabiri, bugün öğleden sonra Süleymaniye'nin Kani Kurde Mahallesi’nde Peşmerge Bakanlığı’nda görevli Yarbay Ako Muhammed Kadir evinde patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlamada yarbayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhabirimizin aktardığı bilgiye göre, balık avlamak için kullanılan bazı patlayıcılar yarbayın evinin çatısında bulunuyordu ve bilinmeyen bir sebepten patladı.

Olay sırasında yarbayın ailesinin de evde bulunduğu ancak kimsenin zarar görmediği bildirildi.

Yarbayın cenazesi Süleymaniye Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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