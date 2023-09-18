Süleymaniye’deki Arbet Havalimanına drone saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Arbet ilçesindeki havalimanına drone saldırı gerçekleştiği bildirildi.

K24 muhabiri, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, havaalanında çok sayıda patlama sesi duyuldu, ardından dumanlar yükseldi.

Patlamanın olduğu noktaya ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

K24 muhabiri, söz konusu havalimanına 2 insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Havaalanının tarım amaçlı kullanıldığı, ancak Koalisyon güçleri tarafından birkaç ay önce yenilenerek KYB güçlerinin eğitim alanı haline getirildiği ifade edildi.

Saat 16:00 sularında yaşanan saldırıda KYB'ye bağlı 6 silahlının yaşamını yitirdiği, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.