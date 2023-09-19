Türkiye Dışişleri’nden Arbet Havalimanı'na saldırıya ilişkin açıklama

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir" açıklaması yaptı.

Süleymaniye'deki Arbet Havalimanı'na yapılan İHA saldırısı hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Irak’ta, PKK terör örgütü ve uzantılarının özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör faaliyetleri ve bilhassa Suriye ile Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliği yakından izlenmektedir. Bu minvalde, Süleymaniye’de bulunan Arbat Havalimanı’nda 18 Eylül tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili gelişmeler dikkat çekicidir. Patlama esnasında, KYB’ye bağlı 'Terörle Mücadele Grubu' mensuplarının PKK/YPG’li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir.

Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir."