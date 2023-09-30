Politika

Putin: Ukrayna’daki halk Rusya’nın bir parçası olmayı arzuluyor

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Vladimir Putin
Vladimir Putin
dünya Rusya Ukrayna Putin

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Moskova kontrolündeki bölgelerde yaşayanların, son yerel seçimlerde Rusya'nın bir parçası olmayı arzuladıklarını söyledi.

Vladimir Putin, Ukrayna’da dört bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı videolu açıklamada, Rusya'ya katılma seçeneğinin bu ay yapılan yerel seçimlerle güçlendiğini belirtti.

“Bir yıl önce tarihi referandumda olduğu gibi, bölgedeki halk bir kez daha Rusya’nın bir parçası olma arzularını dile getirdi.” diyen Putin, attıkları doğru adımlarla halkın güvenine layık olduklarını kanıtladıklarını vurguladı.

Vladimir Putin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin, insanları Kiev'deki milliyetçi liderlerin elinden kurtardığını ifade etti.

Rusya 30 Eylül 2022’de, düzenlediği referandumun ardından Ukrayna’nın 4 bölgesi olan Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk’ın bazı kısımlarını ilhak etti.

Sonuçları anlamsız ve yasa dışı olarak nitelendiren Batılı ülkeler ise Rusya’nın bölge halkına gözdağı verdiğini vurguladı.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırı girişimde bulunarak savaş ilan etti. On binlerce askerin yaşamını yitirmesine neden olan savaş hala devam etmekte.

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