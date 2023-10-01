Şerzad Reşid Kaka: Kerkük’te Kürtçe eğitimde ilerleme sağlanıyor

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Kerkük Kürtçe Eğitim Sorumlusu Şerzad Reşid Kaka yaptığı açıklamada, Kerkük’te 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kerkük’te Kürtçe eğitimin her yıl peyderpey geliştiğini söyledi.

Şerzad Reşid Kaka, K24’e yaptığı açıklamada, Irak’ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Kerkük’te de yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını belirtti.

Kerkük’te Kürtçe eğitimin peyderpey geliştiğine dikkat çeken Şerzad Reşid Kaka yeni eğitim ve öğretim yılında yeni kayıt işlemlerinde artış olduğunu söyledi.

Şerzad Reşid Kaka, Arapça dilinde eğitim veren okullardan Kürtçe okullara geçiş yapanlarda artış olduğunu belirtti.

Kerkük Kürtçe Eğitim Sorumlusu, “Kürtçe eğitim konusunda geçmiş yıllarda zorluklar yaşandı. 16 Ekim 2017 olaylarından sonra özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı semtlerde Arapça dilinde eğitim veren okullar açıldı. Kerkük’te Kürtçe eğitimde umutsuzluk yaratmak istediler. Kürdistan Bölgesi Hükümeti bin 400 öğretmenin maaşlarını üstlendi ve atamalarını gerçekleştirdi. 6 milyar dinar da Kürtçe okul ihtiyaçları için ödenek ayırdı.”

Şerzad Reşid Kaka daha önce K24’e yaptığı açıklamada, Kerkük’te yüz bin öğrencinin Kürtçe eğitim gördüğünü, 535 okul ve 42 çocuk kreşlerinin bulunduğunu belirtmişti.