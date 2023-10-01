Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bugün Ankara’da gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşawa Hawramani yaptığı açıklamada, “Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz” ded.

Sözcüsü Peşawa Hawramani’nin yaptığı açıklama şu şekilde: “KÜRDİSTAN Bölgesi şiddet ve terör eylemlerine karşı değişmeyen duruşunu her zaman dile getirir. Ayrıca hükümet olarak terör ve terörist ideolojiye karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısını yeniler.”

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na canlı bomba saldırısı düzenlendi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki şüpheliden birinin üzerindeki bombayı patlatarak, diğerinin ise çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyı PKK üstlendi.