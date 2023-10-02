İstanbul ve Kırklareli'nde operasyon: 20 gözaltı

HABER MERKEZİ

İstanbul ve Kırklareli'nde 26 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'de düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamasında, 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’müzce, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'de 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı."

Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️



TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023

Ankara'da Türkiye İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde dün terör saldırısı düzenlendi. Olayda, 2 emniyet görevlisi yaralandı.

Öte yandan, Türkiye İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) askeri kanadı HPG üstlendi.