Politika

Hakan Fidan'dan Ankara'daki saldırıya ilişkin açıklama

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türkiye Ankara saldırı PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'linin Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıklarını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da  ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya değinen Bakan Fidan, “Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir.” dedi.

“Üçüncü tarafların PKK'li YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diyen Fidan, "Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar." diye konuştu.

Ankara’da 1 Ekim 2023'te sabah saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı saldırıda, 2 kişi yaşamını yitirirken 2 emniyet görevlisi yaralanmıştı.

PKK yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

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