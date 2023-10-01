Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, pazar günü Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan saldırının faillerinden birinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Saldırganın PKK’li olduğunu duyuran bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.” ifadesine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, diğer saldırganın kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara’da dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, 2 kişi yaşamını yitirirken 2 emniyet görevlisi yaralanmıştı. PKK saldırıyı üstlenmişti.