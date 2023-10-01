Politika

Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye PKK Ankara Türkiye

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, pazar günü Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan saldırının faillerinden birinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Saldırganın PKK’li olduğunu duyuran bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.” ifadesine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, diğer saldırganın kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara’da dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, 2 kişi yaşamını yitirirken 2 emniyet görevlisi yaralanmıştı. PKK saldırıyı üstlenmişti.

İlgili konular
türkiye

İstanbul ve Kırklareli'nde operasyon: 20 gözaltı
  10 Saat
Irak

Irak'ta Ankara'daki saldırıya kınama
  11 Saat
türkiye

Erdoğan'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama
  2023/10/01 14:59
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv