Politika

ENKS Heyeti, Erbil Valisi’yle Rojavalı mültecilerin durumunu görüştü

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ENKS Heyeti, Erbil Valisi’yle görüştü
ENKS Heyeti, Erbil Valisi’yle görüştü
kürdistan Erbil Valiliği ENKS Rojavalı mülteciler

HABER MERKEZİ

Erbil Valisi Umed Xoşnaw bugün Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Abdulhekim Beşar ve İbrahim Biro’yu kabu etti.

Görüşmeye ilişkin Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rojava Kürdistan’ı ve Suriye’deki gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi’nde bulunan mülteci kampları ile özellikle Erbil Dareşekran Mülteci Kampı’ndaki Rojavalı mültecilerin durumu ele alındı.

Yapılan açıklamada, Erbil mülteci kamplarında hayata geçirilen projelerin görüşüldüğü ve bundan sonra sunulacak hizmet projelerinin ele alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rojava Kürdistanı mültecilerine yönelik sorunların yaşanmaması için tüm imkanların seferber edileceği ifade edildi.

ENKS Heyeti, Erbil sınırları içinde yer alan Rojava Kürdistanı mültecilerinin kaldığı kamplara sunulan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

 

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