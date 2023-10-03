Bakan Yerlikaya: Türkiye genelinde 466 operasyon yapılıyor

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde saat 08.30 itibarıyla, 466 operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında Mersin, Van, Urfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlara ilişkin bilgi de veren Yerlikaya, Urfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Antep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyonlara JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve 13 bin 440 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Ankara’da 1 Ekim Pazar günü, Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı, PKK üstlenmişti.

Saldırı sonrası dün İstanbul ve Kırklareli’nde farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP’li yöneticilerinin de yer aldığı 20 kişi gözaltına alınmıştı.