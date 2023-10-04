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Kırgızistan duyurdu: Putin resmi ziyarette bulunacak

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Muratbek Azımbakiyev
Muratbek Azımbakiyev
dünya Kırgızistan Rusya Putin

HABER MERKEZİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan’a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Muratbek Azımbakiyev, açıklamasında, Putin’in 12 Ekim'de ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Azımbakiyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Putin'in ikili ve çok taraflı gündem ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konuları görüşeceğini de belirtti.

Putin'in ülkedeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Hava Üssü'nün (Rus askeri hava üssü) açılışının 20. yılına ithaf edilen kutlama programına katılmasının planlanıyor.

Azımbakiyev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne 13 Ekim'de ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Zirveye, BDT'ye üye ülke liderlerinin katılmasının beklendiğini dile getiren Azımbakiyev, "Zirvede, BDT üyesi devletler arasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş birliğini genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan önemli kararlar alınacak." ifadesini kullandı.

BDT; Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus'tan oluşuyor.

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