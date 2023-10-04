Çin Kürdistan Bölgesi Konsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz

HABER MERKEZİ

Çin'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Luo Jun, Kürdistan Bölgesi ile Çin arasındaki ilişkilerin karşılıklı menfaatler temelinde daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çin'in Kürdistan Bölgesi'ndeki yeni Başkonsolosu Luo Jun, Kürdistan Bölgesİ Hükümeti’nin Dış İlişkiler Ofisini ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Yetkilisi Safin Dizeyi, Çin'in yeni Başkonsolosu Luo Jun'u göreve atanmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Yetkilisi, Dış İlişkiler Ofisi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki yeni Çin Başkonsolosu Lu Joon'un çalışmalarını başarıya ulaştırmaya hazır olduğunu yineledi.

Çin Başkonsolosu Luo Jun da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çin ile Kürdistan Bölgesi arasındaki karşılıklı çıkar alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışıyoruz." dedi.