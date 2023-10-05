Politika

Irak Savunma Bakanı, Ankara’da

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Irak Savunma Bakanı, Ankara’da
Irak Savunma Bakanı, Ankara’da
Irak Irak Savunma Bakanı Türkiye Savunma Bakanı ziyaret

HABER MERKEZİ

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi’nin Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak çarşamba akşamı Ankara'ya ulaştığı bildirildi.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Abbasi'nin dün akşam Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’ya ulaştı.

Kaynaklar, Abbasi'nin ziyaretinin Türk Savunma Bakanı'nın daveti üzerine gerçekleştiğini ve toplantıda savunma sanayisine ilişkin konuların görüşülmesinin beklendiğini söyledi.

Ziyaret,  sabah Genelkurmay Başkanı, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen beşli toplantının ardından gerçekleşti.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ta PKK’nin varlığının Türkiye’ye güvenlik konularında olumsuz yansıdığını söylemişti.

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