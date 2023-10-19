İrlanda'dan Gazze'ye insani yardım

HABER MERKEZİ

İrlanda Hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın son bulması yönünde çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım için 13 milyon euro tahsis edildiğini duyurdu.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne, ülkenin yardım programı kapsamında Birleşmiş Milletlere (BM) kuruluşları aracılığıyla dağıtılacak 13 milyon avroluk insani yardım bağışı yapılacağını duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise Mısır üzerinden Filistin’deki Gazzeli mültecilere 27 tonluk gıda yardımı ulaştıracaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Sözcüsü Abu Hasna, K24’e yaptığı açıklamada, Gazze'de ceset torbası sıkıntısı olduğunu, içme suyu kalmadığını ve insanların deniz suyuna yöneldiğini aktardı.

Bir milyondan fazla Filistinlinin yerinden edildiğini kaydeden Hasna, “BM sığınakları bile artık güvenli değil. Gazze'de yalnızca üç dört güne yetecek kadar yiyecek var ve herkese günde bir somun ekmek veriliyor.” dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş Gazze’de insani krize yol açmış durumda.

İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.