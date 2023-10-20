Düğüne "örgüt" operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı

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Eskiehir’de bir düğünde "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla aralarında çalgıcıların da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğünde "örgüt propagandası" yapıldığı iddiası ile düğüne operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 düğün şarkıcısının söylediği 4 şarkıda "örgüt propagandası" içeren sözlerin olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düğün şarkıcıları ile şarkılara eşlik ettikleri gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü belirtildi.