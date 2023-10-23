Fransa'da Kürt gazetecinin kaleme aldığı Arapça roman yakında yayımlanack

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Kürt gazeteci ve yazar Karzan Hamit’in kaleme aldığı, bu ayın sonunda Arapça baskısıyla Austin Macauley Publishers tarafından yayımlanacak (Aşık Muzdrab Nefsi) “Psikolojisi bozulan sevgili” romanı Orta Doğu’daki çoğu kütüphanelerin raflarında yerini alacak.

Söz konusu romanın bu ayın sonunda Austin Macauley Publishers tarafından yayımlanması ve okurlara sunulması bekleniyor.

Karzan Hamit, K24’e yaptığı açıklamada, romanı yazma nedenini, “birisi bu romanı kaleme almamın nedeni oldu. Yıllardı bir roman yazmaya çalışıyordum. Ama romanın ne hakkında olacağı, ne zaman ve nereden başlayacağımı bilmiyordum” ifadeleri ile açıkladı.

Yazar Hamit, ilham kaynağı olan kişiyi, “o, bu romanın anahtarı oldu. Önümdeki tüm kapıları açtı. Romanı birkaç ay içinde bitirmeme neden oldu.” sözleriyle anlattı.

Romanın yazarken kendi hayatından ve Kürdistan ile Fransa’da tanıştığı kişilerin hayatından esinlendiğini belirten Hamit, “Romanın bir kısmı da iki ülkenin kültür farklılığı anlatılıyor. Ayrıca romanda felsefi mesajlar vererek, özellikle de gençlerin çoğunun karşılaştığı, psikolojilerini olumsuz açıdan etkileyen yenilen aşk konusunda hayat kurallarından ciddi anlamda bahsettim ve cevap vermesini okuyucuya bıraktım.” dedi.

Kürt gazeteci ve yazar Hamit, “Romanda bir sığınmacının belirsizliğe doğru ettiği göç sırasında yeni ve geçmiş hayatından çıkan psikolojik mücadeleye karşı tutumu konu edilmiştir.” sözünü kullandı.

Medyacılık ile gazetecilik alanlarında yıllardır çalışan ve şu anda Fransa’da yaşayan Karzan Hamit’in ilk eseri “Yezdan Kitabı, Evren ve İnsan Şeriatı” 2020 yılında Almanya’da Xaney Lebral tarafından yayımlandı. Söz konusu roman yazarın 2’inci eseri olarak bu yıl yayımlanacak.