Avusturya'daki Kürt kadınlar kadına yönelik şiddete karşı düzenlenecek sergiye katılacak

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Ünlü sanatçı Faik Resul, “Her Kadının İsmi Var” adı altında düzenlenecek serginin dünyada kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde düzenlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Faik Resul tarafından 6 Kasım 2023’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da “Her Kadının İsmi Var” adı altında bir tablo sergisi düzenlenecek.

Sergide 2 Kürt kadın sanatçısına ait eserlerin gösterileceğini söyleyen Faik Resul, dünyada kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde bu eserlerin gösterilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Çizdiği tablolarıyla sergiye katılacak Rojan Fehmi, 1991 yılında Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesinde doğduğunu belirterek şunları söyledi:

“Benim için sanat her şeyi ifade ediyor. Bir kadın olarak, bir de sanatçı olarak iki kez beni suçlayan ataerkil bir toplumda, tablolarım kendimi savunmak için kullandığım dil. Tablo çizerken çocukluk çağındaki gibi kendimi özgür hissediyorum ve renklerle oynuyorum.”

1986 yılında Mahabad’da dünyaya gelen ve Tebriz Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Snur ise sergiye katılan kadın sanatçılardan diğeri.

Kafka, Dostoevsky ve Hamlet gibi ünlü felsefecilerden etkilendiği söyleyen Snur, bunların kendisinin iç dünyasını daha iyi tanıttığını düşünüyor.

Sanatı trajik hayatını temsil eden Snur, “İlk defa tuvalin karşısına oturup hayatımın ilk ciddi tablosunu çizdiğimde ve tabloya baktığımda sanki kendime bakıyormuşum, hayatımdaki tüm kadınlara bakıyormuşum gibi oldu.” dedi.