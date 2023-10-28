Kazakistan'da patlama: Ölüler var

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Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde bulunan ArcelorMittal Temirtau şirketine ait Kostenko madende meydana gelen patlamada, yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, madende bulunan 252 kişiden 205’inin çıkarıldığı, ilk belirlemelere göre 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 31 madenci için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği ifade edildi.

Kaza nedeninin araştırılması için hükümet komisyonun oluşturulduğu aktarılırken, hükümete ArcelorMittal Temirtau şirketiyle iş birliğine son verme talimatı verildiği bildirildi.

-Can kaybı arttı

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği "Kostenko" maden ocağında 28 madencinin öldüğü ve 18 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.