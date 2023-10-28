Kokain bağımlılığına karşı aşı geliştiriliyor

HABER MERKEZİ

Dünyanın ikinci en büyük kokain tüketicisi Brezilya'da bilim insanları kokain ve türevlerine olan bağımlılıkla mücadele için aşı geliştirmekte olduklarını duyurdu.

Calixcoca adı verilen aşının hayvanlar üzerinde denemelerinin başarılı sonuç vermesiyle insan üzerinde deney aşamasına geçildi.

Proje, geçen hafta Brezilya'da tıbbi araştırmalarla ilgili verilen, ilaç firması Eurofarma'nın sponsor olduğu Euro Health Innovation ödüllerinde 500 bin euroluk büyük ödülü kazandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviyi geliştiren ekibin koordinatörü psikiyatr Frederico Garcia, tedavinin ruhsat onayı alması halinde kokain bağımlılığının ilk kez bir aşı kullanılarak tedavi edileceğini belirtti.

Aşı konusundaki beklentinin yüksek olduğuna dikkat çeken Garcia, klinik deneylere katılmak için gönüllü olmak üzere 3 binden fazla kişinin ekibiyle temasa geçtiğini bildirdi.

Calixcoca aşısı nasıl çalışıyor?

Araştırmacılar, aşının kokain ve toz kokainden elde edilen türevlerin beyne ulaşmasını engelleyen bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini ve böylece bağımlılık zincirinin kırılmasını umduğunu belirtti.

Bir başka deyişle, aşı ile kullanıcının "kafayı bulmasının" önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uyuşturucu, yüksek düzeyde zevk veren dopamin salımını uyararak madde kullanımı ve bağımlılık sürecini ödül sistemiyle pekiştiriyor.

Aşı, hastaların bağışıklık sistemlerini tetikleyerek kan dolaşımındaki kokain moleküllerine bağlanan antikorlar üretmelerini sağlıyor. Bu moleküller, dopamini beynin "ödül merkezine" geçemeyecek kadar büyütüyor.