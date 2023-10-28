Ekonomi Uzmanı: “Irak, İsrail-Hamas çatışmasında zarar görecek”

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Erbil Politeknik Üniveristesinde öğretim görevlisi ve ekonomi uzmanı Dr. Newzad Mecid, İsrail-Hamas çatışmasının, Irak ve Kürdistan Bölgesi de dahil dünya ekonomisinin gelişmesine yüzde 1.7 oranında, yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde zarar verdiğini söyledi.

Dr. Newzad Mecid, K24’e yaptığı açıklamada, “İsrail-Hamas çatışmasının, Irak ve Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere dünya ekonomisinin gelişmesine yüzde 1.7 oranında, yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde zarar verdi. Irak da ekonomik açıdan zarar görmüş ülkelerden biri. Bunun etkileri kolayca fark edilmeyebilir, ancak savaş devam ettikçe, etkiler de çok daha belirgin hale gelecek.” dedi.

Üçüncü tarafın savaşa girmesi durumunda, petrol fiyatlarının etkileneceğine dikkat çeken Mecid, “Üçüncü tarafın savaşa müdahale etmesiyle beraber petrol fiyatları 150 dolara çıkabilir. Bu, savaşa girmemeleri şartıyla Irak ve petrol sahibi diğer ülkelere fayda sağlayacak.” ifadesini kullandı.

Savaşın, bazı petrol şirketlerinin payını düşürerek küresel piyasayı ekonomik sıkıntılara uğratacağını söyleyen Mecid, “Bu, işsizliğin artmasına neden olur ve yatırım sanayisinin gelişmesini durdurur veya yavaşlatır. Bu da uluslararası ve yerli tüccarların Irak ve Kürdistan'dan çekilmesinde etki yaratacak.” dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın olmak üzere 7 bin 326 kişinin öldüğünü, 18 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail medyaları, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, yaklaşık 3 bin İsraillinin de yaralandığını aktarmıştı.