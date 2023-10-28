Mısır'da zincirleme trafik kazası: Onlarca ölü ve yaralı var

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Mısır'ın kuzeyindeki Beheira bölgesinde, yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kahire ile İskenderiye'yi birbirine bağlayan çöl yolu üzerinde bir yolcu otobüsü ve diğer araçların karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Beheira bölgesindeki hastanelere hazırlık durumunun artırılması talimatı verildi.

Mısır merkezli "Mısri El-Yevm" gazetesinde, yoğun sis ve olumsuz hava koşullarının kazaya neden olduğu aktarıldı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde, bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya neden olduğu, olayda bazı araçların alevlendiği aktarıldı.