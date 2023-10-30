Politika

Filistin Kızılayı: İsrail bir ambulansı hedef aldı

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İsrail'in hedef aldığ ambulans-FOTO:AA
İsrail'in hedef aldığ ambulans-FOTO:AA
ortadoğu İsrail Filistin Gazze Hamas

HABER MERKEZİ

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir ambulansı hedef aldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabah saatlerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilen açıklamada, aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

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