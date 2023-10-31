Gazze’de henüz 1 yaşını doldurmamış 133 bebek hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanlarında Gazze Şeridi'nde, henüz 1 yaşını doldurmamış 133 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

İsrail’in 7-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, ölen 7 bin 28 kişiden 2 bin 913'ünün çocuk olduğu belirtilen raporda, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeğin, 1 yaşındaki 153 ve 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rapora göre İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, 4-13 yaşlarındaki 1527 ve 14-17 yaşlarındaki 523 çocuk yaşamını yitirdi.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri 462 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, ölen 281 kişinin kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.