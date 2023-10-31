Katar'ın Erbil Başkonsolosu yakın tarihte göreve başlayacak

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Katar Dışişleri Bakanlığı, Hüseyin Bin Ali Fezala'nın, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de, Katar'ın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayabilmesi için resmi belgeleri, Irak Dışişleri Bakanlığı Törenler Dairesi Başkanı Ammar Davud’a sundu.

Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk ve temsilcilikleri bulunan Avrupa ülkeleri şu şekilde:

Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hollanda, İtalya, Ermenistan, Yunanistan, İsveç, Romanya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Danimarka, Avrupa Birliği Elçisi, Belarus, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Temsilciliği, Slovakya.

Orta Doğu ülkelerinden İran, Ürdün, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in Kürdistan Bölgesi'nde konsolosluk ve temsilcilikleri bulunmakta.

Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunan Asya ülkeleri ise Türkiye, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Çin, Sri Lanka ve Kıbrıs'tır.

ABD ve Kanada'nın Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunurken, Afrika kıtasından Mısır ve Sudan'ın Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları bulunuyor.