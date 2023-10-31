Politika

Katar'ın Erbil Başkonsolosu yakın tarihte göreve başlayacak

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Katar Erbil Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hüseyin Bin Ali Fezala'nın, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de, Katar'ın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayabilmesi için resmi belgeleri, Irak Dışişleri Bakanlığı Törenler Dairesi Başkanı Ammar Davud’a sundu.

Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk ve temsilcilikleri bulunan Avrupa ülkeleri şu şekilde:

Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hollanda, İtalya, Ermenistan, Yunanistan, İsveç, Romanya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Danimarka, Avrupa Birliği Elçisi, Belarus, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Temsilciliği, Slovakya.

Orta Doğu ülkelerinden İran, Ürdün, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in Kürdistan Bölgesi'nde konsolosluk ve temsilcilikleri bulunmakta.

Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunan Asya ülkeleri ise Türkiye, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Çin, Sri Lanka ve Kıbrıs'tır.

ABD ve Kanada'nın Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunurken, Afrika kıtasından Mısır ve Sudan'ın Kürdistan Bölgesi'nde konsoloslukları bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv