Kerkük’te adaylar il meclisine girmek için yarışıyor

HABER MERKEZİ

Kerkük dahil Irak’ın 14 ilinde il meclisi seçim kampanyası bugün itibariyle başladı. Kerkük’te 234 aday, 16 sandalye için yarışıyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi Sözcüsü Ali Abbas, K24’e yaptığı açıklamada, “Kerkük’te 10 koalisyon, 5 siyasi parti ile 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 234 aday il meclisi seçimine katılıyor.” dedi.

Koalisyon ve adaylar tarafından yapılan çok sayıda ihlali kayda alarak komisyona gönderdiklerini söyleyen Abbas, “Şu ana kadar seçimler önünde bir engel yok. Seçim kampanyası sırasında adayların komisyon kurallarına uymalarını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasının 45 gün devam edeceğini, özel oylama sürecinden 48 saat önce kampanyalara son verileceğini vurgulayan Abbas, “200 bin biyometrik seçmen kartı henüz iade edilmedi. Vatandaşları seçime katılabilmeleri için seçmen kartlarını almaya çağırıyoruz.” dedi.

Irak il meclisi seçimlerinin 18 Aralık 2023'te, (Kürdistan Bölgesi illeri hariç) 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılması planlanıyor.

Bağdat il meclisi seçimlerinde 49 sandalye ile 1’inci sırada yer alırken, Ninova 26 sandalye ve Basra 22 sandalye ile Bağdat’ı takip ediyor.

Kerkük İl Meclisinde ise 15 sandalye bulunmakta. 15 il meclisinin toplam sandalye sayısı 275 olup, bunun 75'i kadınların kotasına ayrılmış durumda.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 48 bin 40 oy verme istasyonundan oluşan 7 bin 765 oy kullanma merkezini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.