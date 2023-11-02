Yeniden Refah Partisi: Türk askeri Gazze’de görevlendirilsin

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 1 yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesi için Meclis Başkanlığına talepte bulunduklarını bildirdi.

Erbakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İslam ülkelerinin yöneticilerine İsrail’in Gazze’deki zulmünün durdurulması için somut adımlar atılması çağrısında bulunduklarını belirtti.

“Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor.” diyen Erbakan, Türk askerinin 1 yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığına talepte bulunduklarını vurguladı.

TBMM’ye sunulan dilekçede, “Gazze’deki yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insani yardımların, Türk Kızılay’ı, Filistin Kızılay’ı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, hudut, şümul ve miktarı cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesi” istendi.