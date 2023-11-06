Irak Başbakanı Sudani Tahran'da

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi bir ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Sudani’nin resmi ziyaret kapsamında bugün başkent Tahran’a gittiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Sudani, İran’ın ardından Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirecek.

Sudani ziyareti, dün Bağdat’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptıkları görüşme sonrasında gerçekleştirdi. Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında, “Irak'ta silahlı grupların ABD'ye yönelik saldırıları ve tehditleri kabul edilemez ve vatandaşlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” demişti.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş Orta Doğu'daki siyasi durumu çıkmaza doğru sürüklüyor; çoğu Batılı ülke İsrail'e desteklerini ifade ederken, bazı bölge ülkeleri ise Hamas ve Gazze Şeridi'nin savunulması gerektiğine inanıyor.

Öte yandan Irak ve bölgedeki bazı silahlı gruplar ABD üslerini hedef alıp onları sınır dışı etme tehdidinde bulunuyor.

Siyasi gözlemcilerin durumu tehlikeli olarak yorumlaması, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların başkanlar ve liderler arasındaki ana tartışma konusu haline getirdi.