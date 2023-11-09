ABD, İran destekli grupların mevzilerini hedef aldı

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de, Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmat deposunu hedef aldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, saldırıların, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik son saldırılara yanıt olarak iki F-15 savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Austin, durumu daha karmaşık hale getirmek istemediklerini, ancak Orta Doğu'daki üslerini savunmak için her türlü önlem almaya hazır olduklarını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden (SOHR) yapılan açıklamaya göre “İran silahlı gruplarının destekçileri için çalışan 9 kişi, ABD'nin Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü.”

Irak ve Suriye'de ABD güçlerine ait askeri üslere 17 Ekim 2023'ten bu yana 40'tan fazla saldırı düzenlenmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Irak ve Suriye'deki güçlerini korumak için gerekenleri yapacağını söylemişti.