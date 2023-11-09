Bakan Tunç: 'Meclise darbe yapıldı' demek sorumsuzluktur

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Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki hal ihlali kararına uyulmamasına hükmetmesine yorum yapmaktan kaçınırken, “Meclise yönelik darbe yapıldı” açıklamalarını eleştirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur.” diyen Bakan Tunç, “Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür." ifadesini kullandı.

Yargıtayın Can Atalay’a yönelik hal ihlali kararına uyulmamasına hükmetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi parti "karar Meclise, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir" değerlendirmesi yaptı.