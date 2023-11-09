Ekonomi

TCMB’nin toplam rezervleri arttı

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türkiye Türkiye merkez bankası

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar arttığı açıklandı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 328 milyon dolar artarak 44 milyar 476 milyon dolar oldu.

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