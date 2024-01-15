Politika

Başkan Barzani, Güney Kore ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu

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kürdistan Başkan Mesud Barzani Güney Kore Erbil

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, Güney Kore’nin yeni Erbil Başkonsolosu Seungcheol Lim’i Salahaddin’de kabul etti.

Mesud Barzani, Güney Kore’nin yeni Erbil Başkonsolosu Lim’e görevinde başarılar dileyerek, Kürdistan Bölgesi'ne yaptıkları yardımlardan dolayı Güney Kore halkına, hükümetine ve Güney Kore Zeytin Kuvvetlerine teşekkür etti.

Başkan Barzani, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da ilerletilmesi temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nde görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkonsolosu Seungcheol Lim, özgürlük, istikrar ve güvenliğin sağlanması için mücadele eden Kürdistanlıların ve Kürdistan Peşmerge güçlerinin rolünü takdir etti.

Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümeti ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerine değinen Lim, bu ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmeye ve sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, genel olarak bölgedeki siyasi durum ve son dönemde yaşanan olaylar da ele alındı.

 

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