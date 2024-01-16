Başbakan Barzani Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos'ta Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile görüştü.

Yakın gelecekte büyük bir iş insanı heyetinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini belirten Bakan el-Falih, Kürdistan halkına başsağlığı dileyerek, Suudi Arabistan'ın saldırıyla gerginliklerin sona ermesinden yana olduğunu yineledi.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.