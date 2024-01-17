Neçirvan Barzani, şehit Peşraw Dizayi’nin taziyesine katıldı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de şehit Peşraw Dizayi ve küçük kızı Jina’nın taziyesine katıldı.

Başkan Neçirvan Barzani, bugün öğleden sonra İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısında şehit olan Peşraw Dizayi ve küçük kızı Jina’nın Erbil'deki Sewaf Camisindeki taziyesine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, şehit Peşraw Dizayi’nin ruhuna Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilediği ifade edildi.

Açıklamada, “Şehit Peşraw Dizayi'nin ailesi ise, Başkan Neçirvan Barzani'ye cenaze törenine katılmasından dolayı şükranlarını dile getirdi.” denildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.