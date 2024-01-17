Politika

Başbakan Barzani ve KİK Genel Sekreteri Erbil'i hedef alan saldırıyı kınadı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi KİK Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi  ile görüştü.

Barzani ile el- Budeyvi, görüşmede Erbil'e yönelik saldırının yanı sıra Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarı baltalamaya yönelik girişimleri şiddetle kınadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi de ele alındı.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

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