Başbakan Barzani ve Guterres, Erbil'i hedef alan saldırıyı görüşmek üzere bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını görüşmek üzere İsviçre'nin Davos kasabasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Erbil'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller nedeniyle taziyelerini iletti.

Irak'taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Barzani ile Guterres, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin ve sivillerin hedef alınmasının haksız olduğu konusunda hemfikirdi.