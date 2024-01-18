Ekonomi

Google duyurdu: İşten çıkarmalara devam edilecek

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HABER MERKEZİ 

Şirketler iş yükünü hafifletmek için yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanmaya başlarken, Google CEO'su Sundar Pichai çalışanlarına bu yıl yeni işten çıkarmalar yapılacağını söyledi.

The Verge'de yer alan ve şirket içi nota dayandırılan habere göre Pichai, "İşten çıkarmalar geçen yıl yapılanlar kadar kapsamlı olmayacak ve her takımı etkilemeyecek." dedi.

Google geçen hafta Sesli Asistan birimleri ve Pixel, Nest ve Fitbit gibi ürünlerden sorumlu donanım ekiplerinin yanı sıra reklam satışları ve artırılmış gerçeklik ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli bölümlerdeki çalışanları işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google temsilcisi Reuters'a yaptığı açıklamada çalışanlara email gönderildiğini doğruladı ancak notun içeriğine dair daha fazla detay vermedi.

Google'ın Ocak 2023'te yaptığı açıklamada 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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