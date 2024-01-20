Zenginler arasında yayılan yeni trend: Lüks su

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Volkanik kayalar, eriyen dağ buzulları veya sisten toplanan damlacıklardan elde edilen “lük su” zenginler arasında yayılan yeni trend oldu.

Siz hiç menüsünde güzel bir şarap yerine lüks su bulunan bir restoran; düğünlerinde şampanya veya meyve suyu gibi içecekler yerine alengirli bir suyla kadeh kaldıran bir çift gördünüz mü?

Bu tip sular sıradan maden veya musluk sularına kıyasla çok daha fazlasını vadediyor ve fiyatları şişe başına yüzlerce dolara ulaşabiliyor.

Hatta şaraplar gibi farklı sular, balıktan bifteğe kadar farklı yemeklerle eşleştiriliyor.

Bu yüksek fiyatlı içecekler lüks su olarak adlandırılıyor ve volkanik kayalar, eriyen dağ buzulları veya sisten toplanan damlacıklardan elde ediliyor. Hatta bazı markalar suları bulutlardan topluyor.

Her lüks su, elde edildiği yerlere göre farklı özelliklere sahip olurken, sıradan şişelenmiş sulara göre bir diğer farkları da tamamen işlenmemiş olmaları.