Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

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Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken Meteoroloji, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak hava durumu raporunu paylaştı. 13 il için sarı kodla uyarı yapılırken yağışların, kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağı tahminine yer verilen açıklamaya göre rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Maraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

-DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

-ANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

-SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı URFA °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

-ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

-KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

-MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

-VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

-BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

-KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

-SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

-ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışl