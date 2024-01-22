İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısı davasında 3 sanığa tahliye

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Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 36 sanığın yargılandığı İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı davası kapsaminda 3 kişi tahliye edildi.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2020 tarihinde altı kişinin ölümüne, 99 kişinin ise yaralanmasına neden olan bombalı saldırı sonrası açılan davanın altıncı duruşmasında 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Duruşma savcısı, “Sanıkların terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Kurmay Komutanlığı ve MİT Başkanlığına müzekkere yazılmasını” talep etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 18’i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari’nin tahliyesine karar verildi.

Aralarında Ahlam Albashır’in de olduğu 15 sanığın tutuklu halini devamına karar veren mahkeme, savcının talebini kabul ederek ilgili kurumlara müzakere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 12 Şubat’ta ertelendi.