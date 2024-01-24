Çin’de yangın faciası: 39 ölü

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Çin’in Jiangxi eyaletinde bir iş yerinde çıkan yangın sonucu 39 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ülke doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir iş yerinin bodrum katında yerel saatle 15.24'te çıkan yangında 39 kişi yaşamını yitirdi, en az 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.